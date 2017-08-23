Пекин, 23 августа, 2017, 09:28 — ИА Регнум. Тысячи эвакуированных местных жителей, остановленное железнодорожное сообщение с прибрежными районами и отмененные авиарейсы стали результатом повышения уровня общественной опасности до предпоследнего «оранжевого» уровня из-за приближения сильнейшего тропического урагана «Хато», который ударит по побережью КНР уже вечером 23 августа.

Paul Gonzalez Чрезвычайная ситуация в КНР

«Хато» стал тринадцатым по счету тайфуном, зарегистрированным с начала 2017 года. Тропический ураган движется к прибрежным провинциям Китая со скоростью 20−25 км/ч, скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 25 м/с, пишет «Синьхуа».

Накануне власти прибрежной провинции Фуцзянь начали масштабную эвакуацию местного населения из наиболее опасных районов. Более 4 тыс. человек, в первую очередь, женщины и дети, были вывезены в безопасные места вдали от побережья.

Национальное метеорологическое бюро КНР предписало всем рыболовецким и гражданским судам немедленно вернутся в порты. Кроме того, метеорологи предупредили о возможном затоплении ряда населенных пунктов, расположенных в низинах. По прогнозам синоптиков, стихия ударит по провинциям Гуандун, Фуцзянь и Гуйчжоу, власти указанных провинций предупреждены об опасности.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по мере приближения к побережью страны скорость ветра будет увеличиваться.