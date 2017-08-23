Москва, 23 августа, 2017, 09:20 — ИА Регнум. В правительстве Москвы подготовили пятый список объектов самостроя, подлежащих демонтажу, в который вошли 78 объектов общей площадью 42,3 тысячи квадратных метров. Об этом 22 августа сообщил портал Госинспекции по недвижимости города Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работы по сносу торговых палаток

В сообщении отмечается, что все незаконные строения расположены на инженерных коммуникациях, а также на территориях с особым режимом использования, включая охранную зону линейных объектов метрополитена и улично-дорожную сеть.

В пятый список попали объекты у станций московского метрополитена «Выхино», «Волгоградский проспект», «Царицыно», «Кантемировская», «Домодедовская», «Сходненская» и «Кузьминки». В нем также есть и такие строения, которые демонтируются по просьбам москвичей, в частности самострой на улице Бочкова, д. 3а, площадью 429,6 кв. м практически примыкает к жилому дому, что вызывает недовольство жителей.

В Госинспекции по недвижимости напомнили, что те сооружения, которые не будут разобраны добровольно, город будет вынужден демонтировать в принудительном порядке — не ранее чем через два месяца с момента опубликования постановления. На освобожденных территориях не предполагается никакого строительства, все они будут благоустроены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о сносе торговых объектов, которые московские власти признали незаконными, было принято в конце 2015 года. В ночь на 9 февраля 2016 года одновременно в разных частях Москвы к приговоренным к сносу объектам подогнали строительную технику и начали их крушить. Осознав, какой репутационный ущерб эта строительная спецоперация нанесла московским властям, чиновники неоднократно пытались объяснить и оправдать свои действия. Однако в памяти москвичей данная спецоперация мэрии закрепилась как «ночь длинных ковшей». Тем не менее в вопросе объектов, которые были признаны самостроем, мэрия проявила упорство, постройки продолжили сносить.

Подробности читайте здесь: Власти Москвы начали снос самовольно построенных торговых павильонов

И здесь: Собянин объявил о второй «ночи длинных ковшей»

А также смотрите: Как сносили торговые павильоны в Москве: фоторепортаж ИА REGNUM