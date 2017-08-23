Москва, 23 августа, 2017, 08:26 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон вновь обвинил Россию в нарушении международных норм и поставках вооружений движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, не представив этому никаких доказательств. Об этом он заявил на брифинге в Госдепе, отвечая на вопрос о позиции США по поводу якобы вооружения боевиков Россией.

Office of the President-elect Рекс Тиллерсон

«Россия действительно осуществляет поставки вооружения талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что, очевидно, является нарушением международных норм и норм СБ ООН. Мы, конечно, возражаем против этого и призываем Россию обратить на это внимание», — сказал глава Госдепартамента, напомнив, что оружие следует поставлять в страну через правительство Афганистана.

Журналиста, задавшего этот вопрос, волновал тот факт, что накануне президент США не упомянул «военные поставки» России талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), оглашая новую американскую стратегию действий в Афганистане.

МИД РФ ранее уже называл подобные обвинения беспочвенными и указывал, что никто так и не представил этому никаких доказательств: ни власти Афганистана, ни командование контингентов НАТО и США в этой стране. Уточняется, что взаимодействие идет только по линии обеспечения безопасности граждан РФ в Афганистане.

Со своей стороны эту информацию опроверг и экс-президент Афганистана Хамид Карзай. Кроме того, никакого взаимодействия с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у России нет и не может быть, в отличие от американских государственных ведомств, уточнили в Минобороны РФ.

«Это касается не только афганского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и любых других международных террористических организаций, с которыми самостоятельно или в составе коалиций ведут борьбу американские войска», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее Трамп объявил новую стратегию США в Афганистане. Американский военный контингент, который находится в Афганистане с 2001 года, быстро выведен не будет: по мнению Вашингтона, это создаст «вакуум», который сразу заполнят террористы.

Кроме того, теперь США не будут объявлять о начале и сроках окончания военных операций своего контингента в этой стране, а военный контингент вырастет на 4 тыс. человек — до 12 тыс. человек. При том, что при Обаме контингент действительно уменьшался. Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал заявления Трампа, уточнив, что вашингтонский бюджет предполагает развитие Пентагона, несмотря не всех полетевших «голубей мира».

«На сдерживание нас и таких, как мы, выделяется всё больше средств. И различными методами, в том числе военными и не военными. Идёт продолжение американской политики, ничего другого ждать от них нельзя до тех пор, пока вашингтонский политический класс находится там, где он находится», — сказал сенатор.

При этом, несмотря на 16 лет военного присутствия в стране и вообще в различных странах мира, до сих пор у США не было позитивного опыта успешного объединения этнических групп. Вскоре после речи Трампа «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что Афганистан станет «могилой» для американцев, пишет китайская газета Global Times в своей редакционной статье.

По мнению Патрика Дж. Бьюкенена, автора статьи для The American Conservative, если принять во внимание все решения, принятые администрацией Трампа, последним из которых является отправка четырех тысяч военнослужащих в Афганистан, создается впечатление, что его, по сути, отстранили от власти. Новая администрация по наиболее актуальным вопросам следует путем своих предшественников, забыв о предвыборных обещаниях главы Белого дома.

Война полезна для государства, но смертельна для империи, пишет автор. Так, жертвами Первой мировой войны стали Германская, Австро-Венгерская, Российская и Османская империи, а Второй мировой войны — Японская и Итальянская империи, за ними последовали и Британская с Французской. Советская империя не пережила войны в Афганистане. И теперь, по всей видимости, пришла очередь и США.

Также автор напоминает, а, собственно, почему США проголосовали за Трампа, шокировав весь мир: он пообещал улучшить отношения с Россией, заставить ЕС больше заниматься собственной безопасностью, уничтожить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также выйти из ближневосточных войн и предотвратить будущие конфликты.

Граждане США не голосовали за очередные конфронтации или войны. Кроме того, Трампа поддержали потому, что он выступал за экономический национализм и прекращение чудовищного торгового дефицита со странами Североамериканского соглашения о свободной торговле, ЕС, Японией и КНР. Трамп стал президентом потому, что призывал прекратить вторжение в США через южную границу и сократить численность законных мигрантов, чтобы ослабить давление на заработную плату и конкуренцию для рабочего класса США.

А сегодня в Вашингтоне все громче слышны призывы о том, чтобы повысить численность войск в Афганистане, Сирии, Ираке, чтобы пойти на конфронтацию с Ираном или отправить Украине противотанковые или зенитные системы. Численность контингента в Афганистане увеличили, что последует дальше?