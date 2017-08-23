Москва, 23 августа, 2017, 08:25 — ИА Регнум. Жители России стали чаще отказывать себе в развлечениях. За последние полгода никакие развлекательные заведения и мероприятия не посещали 51% опрошенных. При этом почти столько же граждан (49%) не отказывают себе в развлечениях. Таковы результаты опроса, проведенного ИХ «Ромир».

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Однако по сравнению с осенью 2014 года зафиксировано небольшое сокращение числа граждан, посещавших рестораны, театры, концерты, музеи, боулинги, сауны.

Вмести с тем увеличилось число граждан, посещающих кинотеатры и рестораны быстрого питания.

Так, почти за три года выросло на 6% — с 45% до 51% — число тех, кто не посещал никаких мероприятий и развлекательных заведений.

С 30% до 26% сократилось число тех, кто признался в посещении кафе и ресторанов.

1% посетителей (с 13% до 12%) потеряли салоны красоты, 2% (9% против 7%) — платные бани и сауны, вдвое (с 2% до 1%) сократилось число посетителей SPA-центров и соляриев.

Почти в два раза сократилась доля граждан, посещающих театры, — с 11% до 6%, почти втрое — с 8% до 3% — уменьшилось число посетителей концертов современной музыки.

В 2,5 раза — с 5% до 2% — сократилась доля посетителей концертов классической музыки, оперы и балета.

Уменьшилось и число посетителей боулингов и бильярдных — с 8% до 6%. Также на 2% сократилась аудитория ночных клубов — с 7% до 5%.

Небольшой рост посетителей наблюдается по двум позициям. На 2% выросла доля посетителей кинотеатров — с 22% до 24%.

Кроме того, на 2% выросло число посетителей ресторанов быстрого питания — 19% против 17% три года назад.

Таким образом, если раньше жители России любили проводить свободное время в театрах и кафе, то теперь они чаще ходят в кино с посещением фастфудов.

Опрос проведен в июле 2017 года. В опросе приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 лет старше, проживающие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах.

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Как сообщало ИА REGNUM, за год немного сократилась доля жителей России, которые экономят на еде, — с 43% в прошлом году до 39% в году текущем. По остальным статьям расходов выявлено увеличение числа экономящих, причем по некоторым позициям экономия выросла в разы.