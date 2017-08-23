* «Талибану" — запрещённая в России организация

Вашингтон, 23 августа, 2017, 07:49 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон предупредил Пакистан, что он может лишиться статуса привилегированного союзника, не входящего в НАТО, если продолжит предоставлять убежище экстремистам, сообщает 23 августа GeoTV.

Redstate.com Рекс Тиллерсон

«У нас есть некоторые рычаги. В плане помощи, их статуса как партнера, не входящего в альянс НАТО. Все это можно положить на стол», — отметил Тиллерсон.

Пакистан входит в число 16 стран, имеющих статус ближайшего партнера США, не входящего в Североатлантический альянс. Данный статус подразумевает тесное военное сотрудничество.

Заявление Тиллерсона последовало вслед за речью президента США Дональда Трампа, который 21 августа упрекнул Исламабад в поддержке «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических группировок, которые совершают нападения на военнослужащих Соединенных Штатов в Афганистане.

Пакистан может понести ответственность, если он продолжить поддерживать боевиков и не присоединится к усилиям США, направленным на помощь Кабулу, убежден глава Белого дома.

Напомним, 21 августа президент США Дональд Трамп заявил о своем решении отправить в Афганистан 4 тыс. военнослужащих, таким образом воинский контингент Соединенных Штатов в Афганистане будет увеличен до 12 тыс. человек.