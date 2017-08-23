Москва, 23 августа, 2017, 07:44 — ИА Регнум. Торги на нефтяном рынке 22 августа прошли спокойно. При отсутствии негативных новостей цена на нефть сорта Brent консолидировалась в коридоре на уровне $51,80 диапазоном в 1,75%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

the3cats Нефть

Заметной реакции на отчет Американского института нефти (API) тоже не наблюдалось. Согласно последним еженедельным данным API, запасы сырой нефти в США за минувшую неделю сократились на 3,6 млн. Запасы бензина увеличились на 1,4 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 2,05 млн.

23 августа аналогичный отчет представит минэнерго США. Ожидается сокращение запасов нефти на 3,46 млн баррелей, запасов бензина — на 1,0 млн, запасы дистиллятов — без изменений.

Рынок заложил в цены сокращение запасов на 3,46 млн баррелей. Участникам рынка интересны другие данные — добыча нефти, которая еженедельно увеличивается. К нему будет приковано основное внимание трейдеров.

При сокращении запасов и добычи нефти баррель Brent подорожает до $52,80. Тут ещё нужно смотреть, где будет торговаться индекс доллара. Укрепление доллара сдержит рост нефтяных котировок, а его ослабление, наоборот, ускорит.

Напомним, 22 августа стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,40%, до $51,87 за баррель, WTI — на 0,63%, до $47,83 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в октябре 2017 года на СПбМТСБ составляет $49,38 за баррель.

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