Деревня Алабино, Московская область, 23 августа, 2017, 07:16 — ИА Регнум. В первый день работы международного военно-технического форума «Армия-2017» его посетили более 35 тысяч участников и зрителей. Мероприятия проводились в трех кластерах — парк «Патриот», полигон Алабино и аэродром Кубинка, сообщили в пресс-центре форума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Танки

Впервые военнослужащие показали сирийский на полигоне боевой опыт на автомобилях повышенной проходимости «Багги». обеспечили выход группы на выгодный рубеж огнем из авиационного пулемета ГШГ по группе пехоты противника.

Также впервые был показан показательный бой робота «Нерехта», боевой машины пехоты (БМП К-17) и танка Т-90. Был проведен тандемный пуск противотанковых управляемых ракет «Корнет» из БМП К-17 с ходу.

Открытие форума освещали свыше 700 журналистов, из которых порядка 150 представляют ведущие зарубежные СМИ.

Иностранные эксперты и гости III Международного военно-технического форума дали высокую оценку его организации.

Отметим, мероприятия форума «Армия-2017» проходят не только в Подмосковье, но и во всех четырех военных округах и на Северном флоте.

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Как сообщало ИА REGNUM, III Международный военно-технический форум «Армия-2017» проходит в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье с 22 по 27 августа 2017 года. В нем принимают участие 78 иностранных оборонных предприятий из 14 стран.

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