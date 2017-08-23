Пекин, 23 августа, 2017, 07:11 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп колеблется между стратегиями своих предшественников Барака Обамы и Джорджа Буша — младшего в афганском вопросе, поскольку у него нет готового выхода из сложившегося тупика. При этом выход для американцев заключается в том, чтобы наладить сотрудничество с Китаем и Пакистаном, говорится в редакционной статье китайской газеты Global Times от 23 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

Обсуждая новую стратегию США касательно действий в Афганистане, которую днем ранее представил лично Дональд Трамп, газета отмечает отсутствие последовательности действий разных президентских администраций: если Обама был нацелен на вывод войск из этой страны, то Трамп готов действовать радикально и диаметрально противоположным способом.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уже однажды разбитый американской армией, восстановился и сейчас контролирует огромную часть территории Афганистана. До сих пор у США не было позитивного опыта успешного объединения этнических групп. Вскоре после речи Трампа «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что Афганистан станет «могилой» для американцев. Похоже, что все возвращается туда, откуда началось», — отмечает издание.

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Она также задается вопросом, чего же по существу хотят американцы от Афганистана, как они хотят его использовать и для каких целей.

«Вашингтону нужно понять, что он хочет от Афганистана в будущем. Он сражался в Афганистане, чтобы отомстить за террористические атаки 11 сентября 2001 года и сверг режим «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который оказался более устойчивым, чем казалось ранее. Хотят ли США продлить свою вовлеченность в политическое будущее Афганистана или же хотят создать условия для выведения своих войск? Превратят ли они Афганистан в геополитический плацдарм в Центральной Азии или же будут сотрудничать с Китаем в деле строительства мира?» — продолжает газета.

По мнению издания, США зашли в Афганистане в Тупик и единственное, что Трамп сейчас может, — это колебаться между линиями его предшественников — Буша и Обамы.

«США не способны до конца устранить «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и не хотят полностью уйти из Афганистана. Они также двойственно относятся к Пакистану и не доверяют достаточно Китаю. Новая стратегия Трампа ставит целью поддержание статус-кво. Пока у него нет новых идей выхода из тупика, он будет колебаться между тактикой Барака Обамы и Джорджа Буша — младшего», — продолжает редакция газеты.

В качестве выхода из ситуации она предлагает американцам наладить сотрудничество с Китаем и сблизиться с Пакистаном, что, как предполагается, должно позитивным образом сказаться на разрешении кризиса в Афганистане.

«Ситуация в Афганистане крайне сложная… США требуется усилить сотрудничество с Китаем и улучшить отношения с Пакистаном, чтобы стабилизировать ситуацию в Афганистане. США также необходимо уважать интересы и учитывать трудности Пакистана, а не давить чрезмерно и до последнего на антитеррористические вопросы. Было бы глупо для США отдалиться от Пакистана и чрезмерно близко сойтись с Индией», — отмечает газета.

В статье также утверждается, что США не способны в одиночку справиться с проблемами, поскольку не способны правильным образом объединить общество. В то же время идею международного сотрудничества США также отвергают. В итоге тупик остается неразрешенным.

«Ни одна держава не может в одиночку разрешить проблему Афганистана. Администрация Трампа должна продвигать эффективное сотрудничество международных сил. Однако, новая стратегия Трампа как не продвигает международное сотрудничество, так и не обеспечивает нового мышления в вопросе национальной консолидации. Настораживает то, что новая стратегия игнорирует реальность, в результате чего администрация Трампа так и не положит конец войне в Афганистане», — подвит итог газета.

Напомним, 21 августа президент США Дональд Трамп подписал новую стратегию по Афганистану, которая в том числе подразумевает увеличение военного контингента США в этой стране на 4 тыс. солдат.