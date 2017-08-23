Вашингтон, 23 августа, 2017, 05:36 — ИА Регнум. Расследование столкновения танкера и американского эсминца «Джон Маккейн» в Малаккском проливе будет расследовать Пентагон, говорится в распространенном администрацией президента США заявлении.

U.S. Navy Эскадренный миноносец ВМС США «Джон Маккейн»

Комментируя произошедшее столкновение, в результате которого погибли несколько человек, авторы документа отметили, что Белый дом выражает благодарность за помощь в поисках пропавших моряков береговой охране Малайзии, малайзийскому Королевскому флоту и королевскому флоту Сингапура.

«Министерство обороны проведет тщательное и полное расследование инцидента», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария с участием пришвартовавшегося в Сингапуре нефтяного танкера Alnic MC (шел под флагом Либерии) и эсминца произошла 21 августа 2017 года. Американский корабль получил серьезную пробоину, и частично был затоплен.

Травмы получили пять моряков с эсминца, без вести пропали - десять. Останки нескольких человек были найдены в ходе поисково-спасательной операции. По одной из версий, авария произошла в результате кибератаки.

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Напомним, Малаккский пролив является важным участком морского пути из Тихого океана в Индийский. На движение в этом проливе распространяется режим транзитного прохода, соответствующий положениям Конвенции о морском праве 1982 года.