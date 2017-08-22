Чанша, Китай, 23 августа, 2017, 00:43 — ИА Регнум. Бывший высокопоставленный законодатель из провинции Шэньси, расположенной на северо-западе Китая был арестован по подозрению во взяточничестве, сообщает 22 августа агентство «Синьхуа».

Арест

Вэй Миньчжоу был арестован народной прокуратурой провинции Хунань, расположенной в центре страны с санкции Верховной народной прокуратуры.

Вэй занимал должность заместителя главы Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей с января 2017 года.

Как сообщалось ранее, бывший член Всекитайского собрания народных представителей Лян Яохуэй и владелец пятизвездочного отеля получил пожизненный срок за организацию проституции.