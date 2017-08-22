Волгоград, 22 августа, 2017, 19:38 — ИА Регнум. В Волгоградской области от огня пострадали земли Рахинского лесничества. Площадь пожара составила почти 15 га. Пламя вспыхнуло сегодня, 22 августа, около 12:44 в районе хутора Моховский города Михайловки, передает ИА REGNUM. Как уточнили в региональном управлении МЧС, верховой пожар происходит на расстоянии около 6 км от населённого пункта.

34.mchs.gov.ru Пожар в Волгоградской области

Несмотря на то, что угрозы хутору не было, в целях безопасности жителей Моховского эвакуировали в пункт временного размещения, расположенный в средней школе села Сидоры. В настоящее время они уже вернулись в свои дома.

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По предварительным данным, в Моховском огнём повреждены четыре строения. Кому они принадлежат, пока не установлено. Еще три дома пострадали от пламени в хуторе Курин.

«Погибших и пострадавших нет», — уточнили в МЧС.

С возгоранием борются более 80 пожарных и спасателей, а также свыше 20 единиц техники. По данным чрезвычайного ведомства, в Моховском площадь пожара — почти 15 га. В Курине сухая растительность горит на площади 10 га.

На месте происшествия создан оперативный штаб, который координирует все силы и средства, задействованные в тушении огня, его возглавил заместитель губернатора Александр Блошкин.

Как доложил главе региона Андрею Бочарову на оперативном совещании начальник ГУ МЧС по Волгоградской области Олег Гребенюк, на тушении ландшафтного пожара в хуторе Курин городского округа-города Михайловки работают шесть автоцистерн, задействованы сотрудники и спецтехника ГУ МЧС России по Волгоградской области и региональной пожарной службы, члены добровольной пожарной дружины. Принимаются все меры для ликвидации возгорания.

34.mchs.gov.ru Ликвидация природного пожара

Добавим, что огонь полыхает в Волгоградском регионе, где сохраняется чрезвычайная пожароопасность, последние несколько дней. Только за прошедшие сутки на территории области пожарными подразделениями было ликвидировано более 90 загораний сухой растительности и мусора.

При этом некоторые загорания распространялись на большие территории, а порывы ветра и высокая температура воздуха значительно осложняли их ликвидацию.

Как пояснили в МЧС, преимущественно причиной подобных пожаров является пресловутый «человеческий фактор», а в частности, несоблюдение элементарных требований пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 20 августа ландшафтный пожар был ликвидирован вблизи населенного пункта Каменный Буерак. Огонь прошёлся по площади свыше 900 га. Тушили пожар с земли почти 100 человек, с воздуха помогал вертолёт Ми-8, который произвёл 44 сброса воды на очаги горения общей массой 220 тонн.