Дамаск, 22 августа, 2017, 18:18 — ИА Регнум. В Сирийской Арабской Республике всего сутки от авиаударов международной антитеррористической коалиции во главе с США погибли не менее 78 мирных жителей. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает SANA.

Staff Sgt. Shawn Nickel ВВС США над Сирией

Напомним, ранее AFP со ссылкой на так называемую неправительственную «Сирийскую обсерваторию по правам человека» (организация, обслуживающая интересы боевиков сирийской оппозиции) сообщило, что жертвами бомбардировок американской коалиции стали 42 человека, в том числе 19 детей.

В свою очередь, представитель американской коалиции Райан Дилон заявил AFP, что за минувшую неделю коалиция нанесла более 250 авиаударов по городу Ракка и его окрестностям, где ещё остаются боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Все сообщения о жертвах среди мирного населения коалиция будет расследовать.

По данным SANA, бомбардировкам подверглись кварталы Ас-Сахани и Аль-Баду, а также район Ат-Таусиа. Также сообщается, что менее чем за сутки до авиаударов по Ракке авиация коалиции нанесла удары по деревне Джизаа в провинции Эль-Хасака, в результате погибли 20 мирных жителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийские власти потребовали от Совета Безопасности ООН распустить американскую «антитеррористическую» коалицию, так как от её действий террористов меньше не становится, но массово гибнут мирные жители.