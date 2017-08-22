Санкт-Петербург, 22 августа, 2017, 16:50 — ИА Регнум. Оппозиционные активисты 22 августа пришли с плакатами под окна городского правительства в знак протеста против запрета «гайд-парка» на Марсовом поле. На Смольной аллее они развернули растяжку со слоганом «Теперь гайд-парк будет здесь» и зажгли файеры.

Https://vk.com/spb_vesna Акция движения «Весна» у Смольного

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, двоих участников акции молодежного движения «Весна» быстро задержали и доставили в 76-й отдел полиции. На данный момент сотрудники правоохранительных органов всё еще не составили протоколы об административном правонарушении, хотя уже пообщались с задержанными.

Напомним, накануне стало известно, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко запретил «гайд-парк» на Марсовом поле, куда раньше граждане могли выходить без разрешения чиновников для обсуждения общественно значимых проблем.

Марсово поле было единственной подобной точкой в центре города. Еще в списке петербургских гайд-парков значатся Удельный, Полюстровский, Южно-Приморский парки, проспект Обуховской Обороны, но они не востребованы гражданами.

В Смольном заявляют, что на запрет их подвигли многочисленные просьбы муниципальных депутатов, которые указывали, что Марсово поле — мемориальный комплекс с захоронениями, и там не место для общественных выступлений. С требованием запретить митинги на Марсовом поле выступил и Общественный совет при ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Как считают наблюдатели, такие просьбы к Смольному не случайно появились как раз после масштабных протестных акций 2017 года, когда на Марсово поле по разным поводам выходили тысячи человек.

P.S.

Позже в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что 22 августа в Центральном районе за нарушение общественного порядка были задержаны двое граждан. «Задержанные доставлены в отдел полиции, где в отношении них составленыадминистративные протоколы», — отметили в пресс-службе полицейского Главка.