Рига, 22 августа, 2017, 16:21 — ИА Регнум. В следующий период планирования бюджета Европейского союза, который начинается после 2020 года, объем доступных для Латвии средств из европейских фондов может снизиться на 15%-30%. Об этом говорится в одобренном правительством официальном письме, направленном комиссии Сейма по публичным финансам и ревизиям, сообщает LETA.

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В подготовленном министерством финансов письме указывается, что средства фондов ЕС составляют одну треть, а доходы от налоговых поступлений — две трети совокупного размера публичных инвестиций.

Минфин подчеркивает, что фонды ЕС продолжат действовать и в будущем периоде планирования. Латвия будет в процессе переговоров добиваться сохранения финансирования из фондов выравнивания. По предварительному прогнозу, объем средств из фондов ЕС снизится на 15%-20%, а при пессимистическом сценарии — на 30%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, президент Банка Латвии Илмар Римшевич заявил, что Латвия должна подготовиться к кризисам, которые определенно произойдут в будущие годы. Он отметил, что, принимая во внимание низкий уровень прироста внутреннего валового продукта Латвии, в 2017 году латвийская экономика будет расти быстрее. Росту будет способствовать то, что Латвия активнее начнет осваивать средства структурных фондов ЕС. Однако Римшевич добавил: «Нехорошо то, что Латвия подсажена на иглу структурных фондов. Если есть фонды, наша экономика растет, если нет — у нас спад».

По словам главы банка, еще задолго до кризиса 2008 года он настойчиво призывал правительство к обузданию инфляции и введению мер, призванных ограничить безудержную выдачу банками кредитов. По его мнению, латвийская экономика тормозится из-за многих факторов. Один из которых необдуманное «осваивание» средств из фондов ЕС. «Мы живем не по средствам, пробиваем дополнительные деньги, увеличиваем бюджетный дефицит, увеличиваем внешний долг и не думаем, что все это придется разгребать следующим поколениям», — поясняет Римшевич.