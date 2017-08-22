Москва, 22 августа, 2017, 21:11 — ИА Регнум. 19 августа на ВДНХ открылась выставка лучших работ V открытого конкурса городской фотографии «Планета Москва», где назвали его победителей. В конкурсе приняли участие 450 фотографов, представивших более двух тысяч работ.

Фотоконкурс «Планета Москва» Выбор «ТАСС». «Зимние прогулки» — Работа Юлии Терехиной

Фотоконкурс «Планета Москва» Выставка на ВДНХ. Работа Сергея Никишина

В этом году в конкурсе появилось нововведение — командное состязание. Участники объединились в три фотополка под руководством СМИ-кураторов. Куратором Северного полка выступила Российская газета, Восточного — РИАМО, Западного — Вечерняя Москва.

Фотоконкурс «Планета Москва» Выставка на ВДНХ. Работа Екатерины Якель

По итогам основного соревнования победил Западный полк, который опередил Восточный всего на один балл. В качестве дополнительного состязания полки подготовили три фотопроекта под общим названием «К юбилею любимого города». По итогам голосования на сайте «Активный гражданин» победил проект Западного полка «Сутки московского транспорта».

Фотоконкурс «Планета Москва» Выставка на ВДНХ. Работа Екатерины Якель

Индивидуальный конкурс проводился в пяти основных номинациях: «Архитектурная фотография», «Пейзаж», «Динамика мегаполиса», «Москва и москвичи. Комфортный город» и «Москва юбилейная. 870 лет Москве». Дополнительной стала номинация «Время жить в Москве» от компании «Галс-Девелопмент».

ИА REGNUM публикует список победителей индивидуального конкурса.

Номинация «Архитектурная фотография»

1 место — Екатерина Филь («Зигзаг»)

2 место — Юрий Борщев («Новый взгляд»)

3 место — Анастасия Карпанова («После дождя»)

Номинация «Пейзаж»

1 место — Георгий Ланчевский («Город в облаках»)

2 место — Анна Ломакина («Московские Факелы»)

3 место — Игорь Соболев («Московская лодочка»)

Номинация «Динамика мегаполиса»

1 место — Денис Духовник («Вечный странник»)

2 место — Борис Бочкарев («Лесной пожар»)

3 место — Наталья Дмитрак («Прогулка»)

Номинация «Москва и москвичи. Комфортный город»

1 место — Елена Полянина («Друг детства»)

2 место — Анна Сафонова («Гуляй, Москва!»)

3 место — Елена Козлова («Кораблик»)

Номинация «Москва Юбилейная. 870 лет Москве»

1 место — Марина Бублик («Во власти»)

2 место — Сергей Ромашев («Неформальный Дед мороз»)

3 место — Андрей Бондаревский («Последний залп»)

Лауреатами номинации «Время жить в Москве» стали Ольга Пискалова, Алексей Леонадзе и Алексей Николаев.

Выставка на ВДНХ продлится до 2 сентября. С 4 по 28 сентября лучшие конкурсные работы будут представлены в Музее Москвы.