Бишкек, 22 августа, 2017, 15:33 — ИА Регнум. Один из наиболее сильных кандидатов на пост президента Киргизии Омурбек Бабанов 19−20 августа провел переговоры в Администрации президента России в Москве. Об этом ИА REGNUM сообщили собственные источники.

Knews.kg Омурбек Бабанов

Содержание переговоров, а также их итог пока неизвестны. Сам политик опубликовал в Инстаграмме фотографии сделанные в Москве, «в итальянском ресторане на Патриарших прудах» в компании с работающими там киргизстанцами.

Судя по фото, кандидат в президенты Киргизии побывал в «Павльоне», находящемся в Патриаршем переулке.

Напомним, президентские выборы в Киргизии должны состояться 15 октября. Бабанов входит в группу наиболее сильных кандидатов и является основным соперником Сооронбая Жээнбекова — преемника нынешнего президента страны Алмазбека Атамбаева.

За последние несколько недель Омурбек Бабанов развил бурную деятельность в российских СМИ, регулярно выступая по темам киргизско-российского сотрудничества. Последнее интервью политик дал журналу «Эксперт», в нем политик предложил России создать еще одну военную базу в Киргизии.

Роль Москвы в киргизской политике традиционно сильна. В ходе президентских или парламентских выборов киргизские политические деятели традиционно пытаются заручиться российской поддержкой.

На нынешних президентских выборах в Киргизии Россия подчеркнуто дистанцируется от политических процессов, не оказывая видимой поддержки ни одному из кандидатов.