Сочи, Краснодарский край, 22 августа, 2017, 15:03 — ИА Регнум. В Сочи утром, 22 августа, в районе морского порта туристы и жители города могли наблюдать смерч, фото и видео опубликованы в социальных сетях.

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Сначала смерч был мощный, затем начал превращаться в тонкую воронку. Смерч «крутил» на месте около 5 минут, а затем распался.

В региональном главке МЧС отметили, что опасности этот смерч не представлял, жалоб от населения не поступало, сообщает КП-Кубань.

Тем не менее МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с опасностью возникновения смерчей 22 и 23 августа над Черным морем на участке побережья Магри — Веселое.

Жителей и гостей курортов просят соблюдать меры безопасности, при появлении смерча покинуть пляжи, закрыть окна и двери в домах.