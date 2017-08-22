Москва, 22 августа, 2017, 14:57 — ИА Регнум. МЧС объявило в Москве экстренное предупреждение в связи с жаркой погодой. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

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«По прогнозам синоптиков Росгидромета, 23 августа 2017 года местами в Москве сохранится жаркая погода, в связи с этим возрастает риск возникновения пожаров», — говорится в сообщении.

В ведомстве москвичам напомнили об основных правилах пожарной безопасности, нарушение которых чаще всего приводит к пожарам. Так, на территории города категорически запрещено разводить открытый огонь. Мангалы и жаровни можно устанавливать на специальных площадках для пикника. В столице таких точек более 250.

Кроме того, при жаркой и душной погоде необходимо помнить об опасности солнечного и теплового удара. Голова должна быть покрыта, рекомендовано пить больше жидкости и носить одежду из светлых натуральных тканей.

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