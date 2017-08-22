Волгоград, 22 августа, 2017, 13:46 — ИА Регнум. Поход к врачу, когда пациент, заранее записавшийся через «Электронную регистратуру», может прийти в указанное в талоне время и не ждать в очереди, пока остаётся недосягаемой мечтой для волгоградцев. Долгое томление в очередях и ожидание талона на рентген или ультразвуковое исследование — это лишь малая часть проблем, на которые жалуются жители Волгограда при обращении в медучреждения, передаёт ИА REGNUM 22 августа.

Onf.ru Поликлиника в Волгограде

«Слабые места» в сфере предоставления качественных медицинских услуг выявил мониторинг, проведённый активистами ОНФ в поликлиниках №1, 2 и 20 в Волгограде, а также в поликлиниках при центральных больницах Городищенского и Дубовского районов. Как выяснилось, как в городских, так и областных поликлиниках пациентам приходится долго ждать записи к узким специалистам, таким как маммолог, эндокринолог, онколог, окулист. Недовольны жители региона и навязыванием платных услуг — за плату анализы делают «здесь и сейчас», а по полису ожидание рентгеновского или ультразвукового исследования растягивается надолго.

Во всех поликлиниках, где побывали общественники, пациенты отмечали неукомплектованность профессиональными кадрами, минимальное время на осмотр и общение с пациентом, загруженность докторов бумажной отчетностью.

Между тем, как поделилась с корреспондентом ИА REGNUM волгоградка, пришедшая на приём к гинекологу в поликлинике №20 Краснооктябрьского района Волгограда, несмотря на наличие чётко обозначенного в электронном талоне времени записи на приём к врачу, попасть в кабинет удаётся только 45−60 минут спустя.

«Хожу в эту поликлинику уже больше пяти лет. Раньше в очереди можно было провести и пару часов в ожидании. Однако с появлением предварительной записи все же надеялась, что ситуация изменится к лучшему. Изменилась! (смеётся — прим. ИА REGNUM ). Теперь жду в два раза меньше», — рассказала женщина.

Сам доктор поясняет, что запись по времени — относительно условное понятие: «Кто-то может рассказать о своей проблеме за пять минут, а кому-то нужно и полчаса». Плюс постоянно находятся граждане, которым «только спросить» или «забрать анализы», что тоже отнимает время врача и задерживает очередь. Тогда возникает закономерный вопрос: какой смысл записываться заранее, если, распланировав время, ты все равно обречён на длительное ожидание?

Что касается ситуации в деревнях, то попасть к доктору здесь не проблематично, все успевают пройти в день обращения, но с длительным ожиданием в живой очереди. В поликлиниках Городищенского и Дубовского районов пациенты пожаловались на нехватку расходных материалов (бинты, пластырь, бахилы), а также на длительное ожидание направлений на лечение или обследование в областной центр.

Кроме того, в поликлиниках Дубовского района диагностическое оборудование — флюорограф, рентген, электрокардиограф — устарело и периодически выходит из строя. А стол для сбора анализов, где все емкости (как гласит объявление от администрации медучреждения) необходимо оставлять в открытом виде, располагается прямо в коридоре.

Но есть и положительные моменты. В городских поликлиниках активисты отметили наличие зон комфортного ожидания с кондиционером и питьевой водой, медицинских постов, осуществляющих, наряду с регистратурой, запись к врачам. Также обеспечены условия для маломобильных групп населения. Все это, к сожалению, отсутствует в областных поликлиниках: ни зон комфортного ожидания, ни питьевой воды, санузлы не оборудованы для инвалидов.

Жалоб на электронную запись к специалистам в Волгограде не выявлено. Тогда как в областных поликлиниках система электронной записи вообще оказалась не востребована — за все время её существования было подано всего порядка десяти заявок.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном отдалении ОНФ, все результаты проверок уже донесены до представителей профильных органов власти — чиновники признали наличие проблемных моментов. В частности, отсутствие в поликлиниках элементов доступной среды для инвалидов они объяснили технической неприспособленностью к этому старых зданий.

Добавим, что в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин поставил в качестве одной из важнейших для сферы здравоохранения следующую — обеспечить доступность медицины для жителей абсолютно всех территорий. В регионе поручение главы российского государства выполнять будут. Повышать качество услуг и доступность лечебным учреждениям области предстоит поэтапно и последовательно в рамках реализации программы развития областного здравоохранения до 2027 года. Так что время на исправление недочётов, решение проблем ещё есть.