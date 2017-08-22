Балтимор, США, 22 августа, 2017, 13:24 — ИА Регнум. В США неизвестные с кувалдами атаковали старейший в стране памятник — Христофору Колумбу, мореплавателю, открывшему Америку. Они разбили табличку и оставили возле монумента лозунги «снести расизм».

Джон Вандерлин. Высадка Колумба в Америке

Этот памятник в городе Балтимор был установлен более 200 лет назад — в 1792 году. В видео, размещенном на портале YouTube видно, что к монументу с кувалдами подошли двое мужчин.

Один из них ударил по памятнику кувалдой, а другой поднял табличку с надписью «снести расизм». Закадровый голос в ролике поясняет, что Колумб «символизирует первоначальное вторжение европейского капитализма в Западное полушарие».

Именно Колумб, по мнению злоумышленников, «инициировал многовековую волну терроризма, убийств, геноцида, изнасилований, порабощения, экологической деградации и капиталистической эксплуатации труда» в США. Кроме того, эта «волна разрушений» продолжается «на спинах коренных, афро-американских и коричневых людей».

Ранее в США началась «война с памятниками»: в городе Шарлотсвилл мэр распорядился снести памятник генералу Роберту Ли, командовавшему армией Конфедератов в годы Гражданской войны. На его защиту вышли ультраправые.

В ходе акции протеста предполагаемый член расистской группы, выступающий за превосходство белой расы, врезался на автомобиле в группу демонстрантов, среди которых были и члены движения «Антифа». В результате инцидента погибла 32-летняя Хизер Хейер.

Инцидент был подхвачен местными СМИ, обрушившимися на главу государства Дональда Трампа за то, что на состоявшейся 14 августа пресс-конференции он возложил ответственность на обе стороны.

После этого в США разгорелись споры вокруг памятников героям Конфедерации, сражавшимся за южные штаты во время Гражданской войны в 1861—1865 годах. Их начали пытаться сносить и сносили в ряде городов. В частности, о необходимости снести памятник конфедератам заявил мэр Сиэтла.