Москва, 22 августа, 2017, 13:13 — ИА Регнум. К центру Европейской части России приближается холодный атмосферный фронт с волнами, которые дадут начало новому циклону. На смену жаре придут дожди с грозами и похолодание, сообщили в Гидрометцентре России.

Алексей Боголюбов. Москва. Андреевская слобода

Сегодня, 22 августа, на западе и юго-западе Центрального ФО местами пройдут кратковременные дожди с грозами, на юге с градом. В отдельных районах ветер усилится до 12−17 м/с, на юге до 20 м/с. Температура воздуха днем +26…+33, на западе +18…+25.

В последующие дни, 23−24 августа, через территорию ЦФО с запада на восток будет перемещаться холодный атмосферный фронт.

В округе ожидаются дожди, местами сильные, в отдельных районах с грозами, градом и порывистым ветром 15−20 м/с, на юге местами до 23 м/с.

Температура воздуха 23 августа ночью +14…+22, температура воздуха понизится на 4−6 градусов.

В последующие дни также ожидаются дожди и понижение температуры воздуха на несколько градусов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Подмосковье 22 августа наметятся перемены в характере погоды — с запада на московский регион надвигается атмосферный фронт. В последующие дни температура воздуха понизится. Ожидаются сильные дожди, грозы и усиление ветра до 15−20 м/с.

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