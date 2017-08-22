Москва, 22 августа, 2017, 13:01 — ИА Регнум. Режиссеру и художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову, задержанному в Москве, грозит заключение сроком до 10 лет. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает 22 августа официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Shayan Арест

«Его действия квалифицируются следствием по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Максимальное наказание за такое преступление составляет 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. В СК отметили, что режиссеру будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения.

По версии следствия, Серебренников причастен к хищению не менее чем 68 млн рублей бюджетных средств. Деньги были выделены в период с 2011 по 2014 годы в рамках проекта «Платформа».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года вокруг «Гоголь-центра» и его художественного руководителя Кирилла Серебренникова разразился скандал. Тогда в здании театра прошли обыски, а режиссера допросили.

22 августа стало известно о задержании Серебренникова. В социальных сетях появились сообщения о том, что поведение режиссера говорит о его категорическом несогласии с сутью предъявленных ему претензий.

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