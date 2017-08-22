Донецк, 22 августа, 2017, 12:57 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 21 августа, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии шесть раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 46 раз, сообщают 23 августа СМИ народных республик.

ИА Красная Весна Солдат с ПК. Донецк. ДНР. 2017

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили шесть раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Калиново, Желобок, Донецкий, Калиново-Борщеватое.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы АГС, станковые противотанковые гранатометы СПГ, стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 46 раз. Под огнем оказались 15 населенных пунктов.

Обстрелами ВСУ были повреждены два дома в поселке Горького, восемь домов в Горловке, один дом в селе Минеральное. Помимо этого украинские силовики устроили артобстрел села Спартак, в результате чего начался пожар в девяти жилых домах.

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По данным Украины, один солдат ВСУ погиб, еще один был ранен. «Штаб АТО» зафиксировал 30 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Водяного и Широкино.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Крымского, Новотошковского, Новоалександровки, Станицы Луганской.

Напомним, Киев не признал прошедшие в 2014 году референдумы о самоопределении в Крыму, ДНР и ЛНР. Жителей восточной части Украины власти назвали «сепаратистами» и «террористами», после чего попытались с помощью регулярной армии захватить республики. Несмотря на многочисленные потери, на подписанные Минские соглашения, Киев продолжает нападать на республики, подтягивая военную технику и войска к линии фронта.