Вашингтон, 22 августа, 2017, 10:53 — ИА Регнум. США отправили на Украину первую партию угля в соответствии с соглашением между компаниями «Центрэнерго» и Xcoal Energy & Resources. Об этом 22 августа сообщает посольство Украины в США.

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«Посол Украины в США Валерий Чалый принял участие в церемонии отправки американского энергетического угля для нужд ПАО «Центрэнерго» в морском порту Балтимор (США)», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Отмечается, что мероприятие прошло в присутствии заместителя министра торговли США Израэля Эрнандеса, помощника министра энергетики США по международным вопросам Уэлса Гриффита и руководителей Xcoal.

Напомним, в июне во время визита в США президент Украины Петр Порошенко договорился о поставках угля из Пенсильвании. Договор предполагает поставку на Украину 700 тыс. тонн энергетического угля до конца 2017 года.

Первая партия объемом 85 тыс. тонн должна прибыть на Украину морским путем в начале сентября, за ней, до конца месяца — вторая партия объемом 125 тыс. тонн. В дальнейшем партии угля будут поступать на Украину каждый месяц. Первая партия угля обойдется Киеву в $113 за тонну.

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