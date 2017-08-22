Москва, 22 августа, 2017, 10:37 — ИА Регнум. В Москве задержан режиссер и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, сообщается на официальном сайте СКР.

Театральная маска. Мозаика

По сообщению следствия, Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве: его подозревают в организации хищения не менее 68 млн рублей бюджетных средств в рамках реализации проекта «Платформа».

Действия квалифицируются следствием по статье УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Ему будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее правоохранительные органы забрали у режиссера загранпаспорт, об этом он заявил в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung.

«В сентябре я должен ставить в Штутгарте оперу-сказку «Гензель и Гретель» Энгельберта Хумпердинка», — сказал Серебренников, выразив надежду, что он сможет выполнить обязательства по этому контракту.

Напомним, скандал вокруг режиссера Серебренникова начался в мае 2017 года. Тогда в здании «Гоголь-центра» и в его квартире прошли обыски. Режиссер был допрошен в качестве свидетеля и дал подписку о явке к следователю.

По версии следствия, с 2011 по 2014 год функционеры «Седьмой студии» (имена не называются) похитили почти 200 млн рублей, выделенных из бюджета на развитие и популяризацию искусства.

Бывший директор театра «Гоголь-центр» и бывший продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский ранее был арестован, такое решение 21 июня принял Пресненский суд Москвы.