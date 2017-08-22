Посёлок Малый Утриш, Краснодарский край, 22 августа, 2017, 10:05 — ИА Регнум. Крушение вертолета Robinson Р66, который разбился, врезавшись в скалу в Краснодарском крае, могло произойти из-за ошибки пилота. Такова предварительная версия авиапроисшествия. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и спасатели, передаёт ИА REGNUM 22 августа. Как уточнили в МЧС РФ, участок местности, где рухнул вертолёт, является труднодоступной. Всего к ликвидации последствий привлечены 35 человек и 10 единиц техники.

Yusut.sledcom.ru Легкомоторный вертолёт

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Находившийся на борту винтокрылой машины пилот погиб. Его личность уже установлена. По данным следственного комитета, им оказался 53-летний мужчина — житель города Волгограда. По некоторым данным, на борту вертолета могли находиться еще несколько человек. Однако эта информация пока не подтверждена.

В Южном следственном управлении на транспорте СКР добавили, что заказчиком полёта был ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо». Вертолёт вылетел из аэропорта Анапа и направлялся на вертолетную площадку центра, расположенную в поселке Абрау-Дюрсо.

По факту крушения вертолёта следственными органами Южного следственного управления на транспорте СКР уже начата доследственная проверка. В сети уже появились первые фото и видео с места ЧП.

Автор видео — новости и аналитика ЯСНО

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о крушении частного легкомоторного вертолёта Робинсон Р66 поступило накануне, 21 августа, в 21:30. Винтокрылая машина столкнулась со скалой в Анапском районе в 2 км северо-восточнее населенного пункта Малый Утриш. Вертолет был зарегистрирован по маршруту «Анапа-Абрау-Дюрсо».

Как рассказывают очевидцы, отдыхавшие в Третьей лагуне Утриша, самого столкновения они не видели из-за темноты, но отчетливо слышали звук летевшего вертолета, когда он внезапно прервался и при этом раздался хлопок, пишет портал Anapa.Life. Однако анапчане не придали этому большого значения, посчитав, что такой звук произошёл из-за рельефа местности.

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Напомним, ещё одна авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае 1 ноября 2017 года. Вертолет «Еврокоптер АС-350, перевозивший пятерых пассажиров, упал в Адлеровском районе города Сочи. Погибла одна женщина. Еще пять пассажиров пострадали, из них двое были госпитализированы в тяжелом состоянии. Один умер позднее в больнице.

После крушения в Сочи были прекращены все экскурсии с использованием авиационного транспорта, а следственный комитет возбудил уголовное дело. В Росавиации предположили, что перевозки пассажиров на вертолете, зарегистрированном в Новосибирской области, производились незаконно.

Произошедшее 21 августа 2017 года падение вертолёта Robinson R66 под Анапой также уже не первое. Аналогичный случай произошёл летом 2014 года. Вечером 28 июня винтокрылая машина рухнула в горнолесном массиве в 500 метрах севернее от хутора Русский Апшеронского района Краснодарского края. Вертолётом управлял 52-летний пилот, на борту находились еще трое пассажиров — 44-летний мужчина и двое его детей — молодая девушка и 13-летний подросток. Воздушное судно вылетело из станицы Майкопской Гулькевичского района Краснодарского края и направлялось в Сочи. От удара о землю при падении вертолёт разлетелся на куски, пилот и пассажиры погибли на месте происшествия. Следствие выдвигало две основные версии крушения — техническая неисправность вертолета или ошибка пилота.