Ростов-на-Дону, 22 августа, 2017, 09:55 — ИА Регнум. Пожар в частном секторе в Ростове-на-Дону, в результате которого пострадали около 100 жилых построек, мог начаться с мусорной свалки, куда попал «посторонний источник зажигания». Такую предварительную версию озвучил на заседании оперативного штаба глава регионального главка МЧС Валерий Синьков.

Fizportal.ru Дым на свалке

По его словам, предварительно установлено, что пожар начался с южной стороны территории частного домовладения по переулку Чувашский, 50. Там за границей трех жилых домов была свалка: складировался мусор, покрышки, деревянные доски.

«С учетом всех параметров возможного переброса мы подтверждаем, что при такой силе ветра… переброс шел от очага», — сказал Синьков.

Он уточнил, что каких-либо источников зажигания, например, электропроводки, не было. Основная версия — занесение постороннего источника зажигания. Как это было сделано, будет установлено следственными органами.

Со своей стороны начальник регионального главка МВД Олег Агарков отметил, что полиция «будет рассматривать все версии, не только поджог». Версия поджога также будет рассмотрена.

Сильный пожар днем 21 августа охватил более 100 построек, пострадали 83 жилых дома, пламя бушевало на площади 10 тыс. квадратных метров. Из опасной зоны были эвакуированы более 560 человек, более 400 из них — пострадавшие в результате пожара.

На месте работает комиссия по оценке ущерба, а также следователи, которые устанавливают причины пожара. По данному факту заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Уничтожение чужого имущества»).

К настоящему времени открытое горение ликвидировано, пожарные продолжают разбор завалов и пролив очагов тления. В районе Театрального спуска пока находиться нельзя — воздух там отравлен продуктами горения.