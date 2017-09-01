Санкт-Петербург, 1 сентября, 2017, 11:30 — ИА Регнум. С 1 по 3 сентября в Санкт-Петербургском кинотеатре «Аврора» проект «Иноекино» устраивает показ фильмов «Бунтарь без причины», «Бонни и Клайд» и «Беспечный ездок».

Цитата к/ф «Бунтарь без причины». реж. Николас Рэй. 1955. США Разговор в полицейском участке

Первой на большой экран выйдет картина Николаса Рэя «Бунтарь без причины». Чтобы прочувствовать атмосферу будущего фильма, режиссер провел несколько ночей в компании молодежных банд. Нестандартная подготовка к съемкам постигла и Натали Вуд, исполнившую роль Джуди. Изначально Рэй не хотел давать ее Вуд, считая актрису слишком наивной и неопытной. Тогда Натали Вуд в кратчайшие сроки научилась курить и поменяла свои взгляды на жизнь, доказав таким образом, что достойна роли зрелого человека.

Премьера фильма относится ко времени исчезновения студийной голливудской системы и становления независимого американского кино. В Великобритании лента была запрещена к показу на протяжении тринадцати лет с момента ее выхода.

Подобный показ пройдет также в Москве и Новосибирске. Фильмы появятся на большом экране в оригинальной озвучке с русскими субтитрами.