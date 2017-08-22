Куала-Лумпур, 22 августа, 2017, 09:35 — ИА Регнум. Между Малайзией и Сингапуром возник спор о том, кто возглавляет операцию по поиску пропавших моряков эсминца ВМС США DDG-56 John S. McCain после столкновения военного корабля с танкером Alnic MC в Малаккском проливе, сообщают СМИ.

Эсминец «Джон Маккейн»

По словам главы национального Агентства Малайзии по обеспечению судоходства Зулкифли Абу Бакара, которого цитирует газета The Star, операцией руководит Малайзия: инцидент произошел в территориальных водах этой страны. Он также назвал «неправдоподобными» сообщения о том, что столкнулись корабли у берегов Сингапура.

Со своей стороны официальный Сингапур ранее заявлял, что поиски ведутся именно под руководством национального Управления по судоходству. В поисках принимают участие корабли и авиация еще трех стран — Индонезии, Малайзии и США.

Индонезию упомянул и Абу Бакар, он уточнил, что эта страна направила два корабля. Поиски, по его словам, проходят в четырех секторах акватории, площадь каждого — 25 кв. морских миль (примерно 64 кв. км). Пропавших моряков ищут подразделения военно-морских сил и морской полиции Малайзии.

Кто бы ни возглавлял операцию, но направился после столкновения эсминец в Сингапур — на военно-морскую базу Чанги. Корабль смог дойти своим ходом, несмотря на сильные повреждения кормы. Четверых пострадавших моряков госпитализировали в местную больницу, еще одному медицинская помощь была оказана на месте.

Малаккский пролив — это важный морской путь из Тихого в Индийский океан, по которому осуществляется интенсивное движение судов, обслуживающих международную торговлю и коммерцию. После присоединения Малайзии, Индонезии и Сингапура к Конвенции о морском праве в проливах действует режим транзитного прохода, соответствующий положениям Конвенции 1982 года.

Ранее было опубликовано видео с места столкновения, снятое с борта одного из спасательных судов. Четко видна пробоина по левому борту военного корабля и спасатели, которые исследуют акваторию.

Что стало причиной столкновения, пока неизвестно. В качестве версий будут рассмотрены кибервмешательство и саботаж, заявил адмирал Джон Ричардсон. Он отметил, что пока признаков возможного кибервмешательства или саботажа не выявлено. Также Ричардсон дал распоряжение временно приостановить все маневры военного флота США: запрет необходим для выяснения всех факторов и причин столкновения эсминца с танкером.

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Ситуация в Малаккском проливе действительно выглядит странно: эсминец водоизмещением 9 тыс. тонн не смог сманеврировать и разойтись с тихоходным танкером водоизмещением 30 тыс. тонн.

По мнению эксперта CNN, избежать столкновения мог бы именно эсминец, и сложно понять, как военный корабль, оборудованный несколькими РЛС и современной аппаратурой связи, не смог разойтись с огромным и тихоходным нефтяным танкером при ясной погоде.