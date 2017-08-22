Владивосток, 22 августа, 2017, 06:55 — ИА Регнум. Решение Соединённых Штатов Америки по ограничению выдачи виз никакой проблемы для российского обывателя не несёт. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал директор РНОЦ миграционных процессов и технологий Приморского филиала РАНХиГС Сергей Пушкарёв. Он отметил, что дальневосточников в большей степени интересуют страны АТР, а не Москва и уж тем более Штаты.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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«Честно говоря, я к этому отношусь абсолютно инертно. Я был в Штатах один раз в 2001 году и больше туда не собираюсь. Такой уж сильный туризм у нас со Штатами? У нас что, очередь на выезд в Штаты? И как обыватель, и как исследователь в этой области, я считаю, что в этом никакой проблемы для нашего российского обывателя нет. Ну, прекратили выдачу виз, и чёрт с ним», — заявил эксперт.

Отвечая на вопрос, какая мера для дальневосточников была бы болезненной, Сергей Пушкарёв назвал запрет виз в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Китай, Южную Корею, Таиланд и Японию.

«Мы же больше ездим по странам Азиатско-Тихоокеанского региона, чем в столицу нашей любимой России, потому что выехать туда — это целая проблема, в том числе достать льготные билеты, — прокомментировал Пушкарёв. — Даже режет ухо, когда их (прим. ред. — американцев) называют нашими партнёрами. Лучше иметь хорошего врага, чем такого партнёра. Мы к ним относимся хорошо, президент правильно указал, что в период борьбы за независимость в США Россия их тогда поддержала. Ничего не помнится: неблагодарные люди, неблагодарная страна».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа посольство США в России временно приостанавливает выдачу неиммиграционных виз в США гражданам России во всех консульствах страны. Выдачу виз возобновят только в Москве, с 1 сентября. Консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут закрыты до уведомления.