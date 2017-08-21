Тифарити, 21 августа, 2017, 23:30 — ИА Регнум. 20 августа король Марокко Мохаммед VI выступил с торжественной речью по случаю 64-й годовщины независимости королевства. «Наша африканская политика оказала прямое позитивное влияние на вопросы территориальной целостности королевства, а также на позиции государств и на содержание резолюций, принимаемых Африканским союзом», — заявил монарх.

Moroccoworldnews.com Мохаммед VI

Власти Западной Сахары выступили с критикой королевского заявления. «Существует явное противоречие между заявленными обязательствами и интересами Марокко, которое осуществляет незаконную военную оккупацию территории африканского государства. Это является грубым нарушением устава Африканского союза», — заявили в руководстве Фронта ПОЛИСАРИО, передает агентство Sahara Press Service.

Напомним, что королевство присоединилось к Африканскому союзу в январе 2017 года, после 33 лет баталий с руководством международной организации, которое и по сей день поддерживает Фронт ПОЛИСАРИО в вопросе самоопределения народа Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР). Рабат вступил в Африканский союз ещё в 1963 году, но в 1984 году королевство покинуло организацию в знак протеста после принятия в союз САДР.

Позициям Марокко на континенте благоприятствуют торговля и инвестиции. 85% прямых иностранных инвестиций королевства приходится на африканские страны. По итогам 2016 года Рабат стал крупнейшим африканским инвестором на континенте, вложив $8 млрд, из них которых $2,7 млн пришлось на долю Кот-д'Ивуара, уточняет англоязычная редакция Deutsche Welle.

Ранее президента Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара выступил в пользу включения Марокко в состав Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), что может стать для Рабата очередным инструментом в давлении на САДР.

Справка ИА REGNUM : Париж призвал независимость Марокко в марте 1956 года по итогам трехлетних антифранцузских выступлений. А уже в апреле 1956 года независимость получило Испанское Марокко — северная часть современного королевства, которая с 1912 года находилась во власти колониальной Испании.