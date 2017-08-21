Сочи, Краснодарский край, 21 августа, 2017, 21:02 — ИА Регнум. Несмотря на то, что на днях официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова квалифицировала решение Израиля поддержать отстранение России от реконструкции мемориала Собибор в Польше как «историческое предательство», отношения между двумя странами продолжают развиваться в прежнем русле.

Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин

В ближайшие дни состоится визит в Сочи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пройдут его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. При этом главу правительства Израиля будут сопровождать директор службы внешней разведки «Моссад» Йоси Коэн, а также министр экологии и министр по делам Иерусалима и связям с диаспорой Зеэв Элькин.

За последние два года премьер-министр Нетаньяху неоднократно встречался с президентом Путиным для обсуждения билатеральных и региональных вопросов с целью предотвращения нежелательных инцидентов между израильскими и российскими военно-воздушными силами в Сирии, что до сих пор успешно осуществляется. Напомним, что ранее Израиль, США и Россия провели в Аммане секретные встречи по Сирии, чтобы обсудить соглашение о прекращении огня на юге этой страны и создании демилитаризованной зоны на сирийско-израильской и сирийско-иорданской границе.

Источники израильского издания Haaretz в этой связи сообщали, что в переговорах участвовали известные дипломаты Израиля, России и США и сотрудники сил безопасности. Американскую сторону представляли специальный посланник по Сирии, заместитель помощника госсекретаря США Майкл Ратни, а также представитель президента США в коалиции против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Бретт Макгерк. Российскую делегацию возглавил специальный представитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.

Несколько дней спустя представители Израиля, США и России встретились уже в одной из европейских столиц. СМИ сообщали, что в этих переговорах в отличие от встречи в Иордании участвовали более высокопоставленные представители. Израильские официальные лица заявили, что основные разногласия были вокруг вопроса по поводу того, что Россия и США рассматривают прекращение огня и создание зоны деэскалации в качестве практического и тактического средства по стабилизации ситуации в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

И на сей раз в Сочи на встрече будет обсуждаться ситуация в Сирии. Напомним, глава «Моссад» Коэн недавно вернулся из Вашингтона, где обсуждал ситуацию в Сирии с американским руководством.