Тбилиси, 22 августа, 2017, 03:27 — ИА Регнум. В предвыборный период в Грузии заинтересованные участники активизируются, все больше напоминая конкурс талантов, проходящий под лозунгом «Наобещай избирателю». О том, какими речами пытаются завлечь избирателя кандидаты от грузинских партий, пишет автор ИА REGNUM Ирина Инашвили.

Нико Пиросмани. Встреча гостя. 1915

Кандидат в столичные мэры Заал Удумашвили («Национальное движение») на встрече с тбилисской беднотой пообещал в случае своей победы выплачивать ежемесячное пособие в размере 50 лари. Его, однако, получат не все, а лишь определенные категории социально незащищенных граждан, которых сейчас, по словам кандидата, лишают пособия, стоит им купить телевизор. К сожалению, кандидат не счел нужным привести в пример практику, взятую на вооружение «Единым национальным движением», когда оно находилось у власти; тогда, во времена Саакашвили, в социальном пособии отказывалось гражданам, на дому у которых при осмотре обнаруживались «предметы роскоши» типа холодильника или старой стиральной машины.

На социальные проблемы делают акцент и другие кандидаты, в том числе кандидат в мэры Тбилиси Елена Хоштария («Европейская Грузия»). А вот бывший футболист, депутат от правящей партии Каха Каладзе акцентирует развитие Тбилиси в урабнистическом ключе, включая борьбу с местными хрущевками и замену их на новые дома. Источники такой ресурсоемкой идеи не уточняются.

Чем еще отличаются грузинские политики в своих предвыборных обещаниях, читайте здесь: Новые приманки для избирателей перед выборами в Грузии

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