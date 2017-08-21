Кишинёв, 21 августа, 2017, 19:34 — ИА Регнум. «Как президент и главнокомандующий Вооруженными силами, я никогда не отдам приказ на применение военной силы в отношении Приднестровья», — заявил 21 августа в интервью ТАСС президент Молдавии Игорь Додон.

Молдавия и Приднестровье

Атаковать ПМР без подписи президента, по словам Додона, невозможно. Президент сообщил, что «специально проинспектировал полигон в Бульбоаке, другие части молдавской армии, проверил склады оружия, места дислокации военной техники и не обнаружил никаких приготовлений к войне».

В эскалации напряженности вокруг Приднестровья, по его словам, заинтересованы «лидеры» правящей в Молдавии Демпартии (при этом имя единственного лидера этой партии и фактического руководителя Молдавии Владимира Плахотнюка Додон, как всегда, назвать не осмелился — прим. ИА REGNUM ), которые «пытаются заручиться поддержкой США, где есть влиятельные политические круги, заинтересованные в усилении конфронтации с Москвой».

В разжигании антироссийской истерии, по его словам, активно помогает Румыния, которая «не заинтересована в решении приднестровской проблемы и объединении нашей страны, так как это поставит крест на их планах аннексии Молдавии». «Политики, которые не заинтересованы в восстановлении сотрудничества Молдавии с Россией, в решении приднестровской проблемы, есть и в Москве, и в Тирасполе. Это те, кто паразитирует на расколе нашей страны, зарабатывая на этом большие деньги», — заявил Додон, не уточнив, о ком идет речь.

Вместе с тем, президент заверил, что «полномасштабная война правительственной коалиции [Молдавии] не нужна». «Но провокация, которая приведет к эскалации напряженности вокруг Приднестровья в канун президентских выборов в России, а также парламентской кампании в Молдавии — беспроигрышный шаг… Это позволит еще больше рассорить Москву с Брюсселем, чего, как мы видим, усиленно добиваются антироссийские политики в США. Если же Кремль не вмешается, будет хороший повод выставить российское руководство слабым, не сумевшим защитить своих миротворцев и сограждан», — добавил он.

В качестве наглядного примера он привел судьбу Михаила Саакашвили. «Все знают, что грузинскую армию несколько лет готовили американские инструкторы, с помощью мощных вливаний со стороны Запада она была прекрасно вооружена и оснащена. У нас же ситуация другая. Даже если предположить, что кто-то из политиков в Кишиневе вынашивает милитаристские планы, молдавская армия, которую многие годы сокращали, финансировали по остаточному принципу, в настоящее время не в состоянии их реализовать. Такой вывод я сделал после детального знакомства с ситуацией в воинских частях. По понятным соображениям не хочу приводить данные, как мало у нас идет денег на содержание военных, их подготовку, вооружение, техническое оснащение. Печально, что даже эти мизерные средства наши политики умудряются разворовывать», — подвел итог Додон.

ИА REGNUM отмечает, что «пророссийский» президент Молдавии Додон обладает декоративными полномочиями и фактически лишен рычагов влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны. Более того, прикрываясь пророссийской риторикой, в действительности он является «младшим политическим партнером» лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка, в руках которого сконцентрирована вся полнота власти в стране и который проводит жесткую антироссийскую политику.

Додон и его Партия социалистов, в частности, поддержали переход к смешанной системе выборов, которая с большой вероятностью позволит Плахотнюку остаться у власти и после выборов 2018 года.