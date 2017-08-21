Москва, 21 августа, 2017, 18:58 — ИА Регнум. Россия погасила задолженность перед Боснией и Герцеговиной по обязательствам бывшего СССР, урегулировав, таким образом, все имевшиеся обязательства перед иностранными государствами-кредиторами. Об этом 21 августа сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минфина России.

gelya07 Старые долги

Выплата Россией 125,2 млн долларов Боснии и Герцеговине была предусмотрена межправительственным соглашением об урегулировании обязательств по расчётам, связанным с товарооборотом между бывшим СССР и бывшей СФРЮ, подписанным в Москве 21 марта 2017 года.

«В соответствии с вышеуказанным межправительственным соглашением Российская Федерация 8 августа погасила задолженность перед Боснией и Герцеговиной единовременным денежным платежом», — сообщили в Минфине.

Отмечается, что Босния и Герцеговина «стала последним иностранным государством-кредитором бывшего СССР или Российской Федерации, обязательства перед которым оставались не урегулированными».

«В части государственного внешнего долга Российской Федерации перед официальными двусторонними кредиторами в настоящее время остаётся непогашенной только задолженность перед Республикой Корея в сумме 594,3 млн долларов США», — добавляют в Минфине.

Действующим двусторонним межправительственным соглашением предусмотрено погашение указанного остатка обязательств в период до конца 2025 года.

Напомним, долг СССР перед Югославией образовался в своё время в результате торговых взаимоотношений. Так, Советский Союз поставлял Югославии продукцию оборонной промышленности и энергоресурсы на определённую сумму, а Югославия продавала на другую сумму потребительские товары. За счёт разницы в стоимости импорта и экспорта и формировалась задолженность.

В период с 2011 по 2016 год Россия в полной мере погасила задолженности перед другими государствами, ранее входившими в состав Социалистической Федеративной Республики Югославии: Хорватией, Сербией, Черногорией, Словенией и Македонией.