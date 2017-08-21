Ростов-на-Дону, 21 августа, 2017, 18:38 — ИА Регнум. Огнеборцам пока не удаётся справиться с пламенем, которое вспыхнуло в одном из домов Ростова-на-Дону. Потушить пожар мешают сильные порывы ветра. Частный сектор — 11 двухэтажных домов и 14 одноэтажных — выгорел практически дотла. Пожар полыхает на площади 10 тыс. кв. м. Эти данные ИА REGNUM предоставили в региональном управлении МЧС 21 августа.

Дмитрий Гришечкин ИА Красная Весна Пожар. Ростов-на-Дону. 21.08.2017

Согласно последним сведениям, в пожаре никто не погиб, 25 человек пострадали. Три горожанина сейчас находятся в стационаре. Тем, кто лишился крова, предоставлены места в двух пунктах временного размещения. Они развёрнуты на базе двух школ, расположенных неподалёку. В стадии подготовки ещё шесть стационарных пунктов, рассчитанных на 720 человек в Пролетарском районе.

На месте работает более тысячи человек, помощь спасателям и пожарным оказывают местные жители, откликнувшиеся на призыв о помощи. С воздуха огонь тушат семь вертолетов. К этому процессу подключён пожарный катер «Вьюн», с которого ведётся дозаправка пожарных автомобилей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сообщение о возгорании в одном из домов по улице Нижегородской поступило 21 августа около 13:00. По прибытии пожарных расчетов огонь перекинулся на близлежащие дома.

Пострадавшие не сомневаются, что причиной пожара стал поджог. Но официально эта версия не подтверждена. Некоторые источники утверждают, что огонь вспыхнул из-за неисправности бытовой техники. Правда, в эту версию мало кто верит.

Между тем прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности в связи с пожаром.