Селевой поток смыл крымское село: власти до сих пор бездействуют
Симферополь, 21 августа, 2017, 17:38 — ИА Регнум. Из-за бездействия коммунальщиков жители крымской Краснокаменки (Кизилташ) под Коктебелем вынуждены самостоятельно наводить порядок в своём селе после мощного селевого потока, который сошел во время сильной грозы, передаёт 21 августа корреспондент ИА REGNUM.
По информации местных жителей, после стихийного бедствия оказалась повреждена газовая труба, дороги и мост через местную реку. В соседнем селе разрушено около 30 метров водопровода. Люди пытаются ликвидировать последствия своими силами. Местные коммунальные службы не в силах справится с масштабами.
«Мало того, что в селе своих проблем хватает, так теперь и сель сошёл. Все стоки замусорены давно, тут со времён советской власти ничего не чистили. Поэтому тоже такой масштаб получился. Формально мы из военного городка стали гражданским, у нас есть сельский совет. Но по факту мы никто и никому не нужны», — отметил местный житель Александр.
По его словам, полностью разрушен мост через местную речку: его обломки упали в русло, и проход теперь невозможен. Также сильно подмыты опоры другого моста, ведущего к местной школе.
Представители местного МУПа «УП ЖКХ» сетуют на то, что для ликвидации бедствия предприятию элементарно не хватает ресурсов: ни людей, ни тракторов, ни экскаватора, чтобы убрать основные завалы.
В пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым сообщили, что о стихии в Краснокаменке ничего не слышали.
Напомним, сель в регионе сошёл 18 августа. В Судаке грязевой поток смыл около 50 машин, повредив примерно 80 га виноградников «Массандры».
Также 18 августа в Крыму в результате несчастного случая погиб человек. По некоторым данным, погибший — советник министра здравоохранения России Игорь Ланской.
Отметим, что в советские годы Краснокаменка была закрытой территорией, где размещалась одна из баз хранения ядерного оружия. Тут не только хранили опасные вещества, но и собирали боеголовки, часть которых доставляли на семипалатинский полигон для испытаний. После 1991 года Верховная Рада Украины приняла постановление о безъядерном статусе и, согласно официальной информации, все опасные грузы из Краснокаменки убрали.