Симферополь, 21 августа, 2017, 17:38 — ИА Регнум. Из-за бездействия коммунальщиков жители крымской Краснокаменки (Кизилташ) под Коктебелем вынуждены самостоятельно наводить порядок в своём селе после мощного селевого потока, который сошел во время сильной грозы, передаёт 21 августа корреспондент ИА REGNUM.

Andrei Stroe Сель

По информации местных жителей, после стихийного бедствия оказалась повреждена газовая труба, дороги и мост через местную реку. В соседнем селе разрушено около 30 метров водопровода. Люди пытаются ликвидировать последствия своими силами. Местные коммунальные службы не в силах справится с масштабами.

«Мало того, что в селе своих проблем хватает, так теперь и сель сошёл. Все стоки замусорены давно, тут со времён советской власти ничего не чистили. Поэтому тоже такой масштаб получился. Формально мы из военного городка стали гражданским, у нас есть сельский совет. Но по факту мы никто и никому не нужны», — отметил местный житель Александр.

По его словам, полностью разрушен мост через местную речку: его обломки упали в русло, и проход теперь невозможен. Также сильно подмыты опоры другого моста, ведущего к местной школе.

Представители местного МУПа «УП ЖКХ» сетуют на то, что для ликвидации бедствия предприятию элементарно не хватает ресурсов: ни людей, ни тракторов, ни экскаватора, чтобы убрать основные завалы.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым сообщили, что о стихии в Краснокаменке ничего не слышали.

Напомним, сель в регионе сошёл 18 августа. В Судаке грязевой поток смыл около 50 машин, повредив примерно 80 га виноградников «Массандры».

Также 18 августа в Крыму в результате несчастного случая погиб человек. По некоторым данным, погибший — советник министра здравоохранения России Игорь Ланской.

Отметим, что в советские годы Краснокаменка была закрытой территорией, где размещалась одна из баз хранения ядерного оружия. Тут не только хранили опасные вещества, но и собирали боеголовки, часть которых доставляли на семипалатинский полигон для испытаний. После 1991 года Верховная Рада Украины приняла постановление о безъядерном статусе и, согласно официальной информации, все опасные грузы из Краснокаменки убрали.