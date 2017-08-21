Нижний Новгород, 21 августа, 2017, 17:37 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде началась реставрация трех музеев, связанных с именем российского и советского писателя Максима Горького. Работы проводятся в рамках подготовки к 150-летнему юбилею писателя.

Андрей Репин ИА REGNUM Горький и луна

Реконструкция началась в литературном музее на улице Минина, музее-квартире Горького на улице Семашко, а также в «Домике Каширина».

По данным областного Минкультуры, проект реставрации литературного музея согласован с региональным управлением государственной охраны объектов культурного наследия. В музее будет проводиться замена кровли и ремонт чердачных перекрытий, ремонт дымоходов, очистка и ремонт фасада, ремонт окон и дверей, гидроизоляция стен и подвала, замена водосточной системы.

По словам директора государственного музея А.М.Горького в Нижнем Новгороде Ларисы Моториной, реставрационные работы в литературном музее начались впервые за почти 100 лет.

«Музей начали создавать в 1928 году, в 1934 году он переехал в «Дом Бурмистровой», где и расположен по сегодняшний день, — работы здесь никогда не проводились. В 2018 году нижегородцы и гости Нижнего Новгорода увидят обновленные интерьеры и новые экспозиции, новые выставки и новое содержание нашего музея», — говорит директор государственного музея А.М.Горького в Нижнем Новгороде Лариса Моторина, отметив, что реставрационные работы в литературном музее начались впервые за почти 100 лет.

Ранее губернатор Валерий Шанцев заявлял о необходимости «не только привлекать внимание к жизни и творчеству Горького, но и создавать условия для дальнейшего развития «горьковских» музеев».

По его словам, из областного бюджета на реконструкцию трех музеев выделено более 40 млн рублей. Все они должны быть отреставрированы к юбилею писателя, который будет отмечаться в марте 2018 года.

Остается надеяться, что областные и муниципальные власти не обойдут вниманием и ситуацию с домом, в котором в детстве Максим Горький жил и работал «в людях». На сегодняшний день этот дом продан инвестору, который оставил от исторического здания только стены.

Как сообщало ИА REGNUM, дом, в котором с 1878 по 1880 годы жил Алеша Пешков (будущий писатель Максим Горький), был продан на аукционе в 2014 году, за него заплатили более 6,9 млн рублей. Вместе с домом покупатель получил земельный участок площадью 605 кв. метров, являющийся территорией музея.

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Весной 2017 года новый собственник начал масштабную реконструкцию здания. В доме были разобраны все внутренние перегородки. Нижегородские градозащитники предали огласке ситуацию, и региональное управление государственной охраны объектов культурного наследия вынуждено было начать проверку.

Андрей Репин ИА REGNUM Новый собственник дома, связанного с именем Максима Горького, решил перестроить его на свой вкус

При проведении проверки было установлено, что работы на объекте проводятся с нарушениями. В отношении собственника выдано предписание о приостановке работ и об устранении выявленных нарушений. Кроме того, в отношении собственника объекта были составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 7.13, а также ст. 7.14. КоАП РФ.

После этого собственник здания вновь взялся за ремонт и теперь у здания, являющегося объектом культурного наследия, появился кирпичный пристрой, превышающий его по размерам.

Кроме того, нижегородские градозащитники были озабочены судьбой Арестантской роты — комплекса деревянных классицистических зданий, расположенных в центре Нижнего Новгорода по соседству с домом Киршбаума — музеем-квартирой Горького. Ранее комплекс обладал статусом объекта культурного наследия и входил в охранную зону музея-квартиры Горького, но в 2011 году был лишен статуса ОКН, а затем выведен из охранной зоны музея.

В 2017 году по соседству с Арестантской ротой были вырублены многолетние липы, «которые помнят Шаляпина».

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Градозащитники допускают, что вслед за липами в угоду застройщику могут быть снесены и здания Арестансткой роты.