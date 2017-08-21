Москва, 21 августа, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Средства массовой информации, разместившие в своих материалах видеозапись поединка рэперов Oxхxymiron и Гнойного, содержащую нецензурную брань, будут привлечены к административной ответственности. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба Роскомнадзора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Ведомство намерено взыскать штрафы с сетевых изданий «РИА Новости», «Московский комсомолец», «Аргументы и факты», «Дождь», Maxim и Republic Magazine.

Кроме этого, ещё 26 изданиям, разместившим в своих материалах гиперссылки на видео, Роскомнадзор направит профилактические письма.

«Если вы передвигаетесь на автомобиле с превышением скорости, будьте готовы к тому, что вас зафиксируют камеры видеонаблюдения, и вам придётся заплатить штраф. Когда СМИ в погоне за вниманием аудитории используют запрещённые приёмы, это также имеет свою цену. В данном случае — 50 тысяч рублей административного штрафа», — прокомментировал глава ведомства Александр Жаров.

Напомним, видеоролик поединка рэперов Oxхxymiron и Гнойного, состоявшийся 6 августа в Санкт-Петербурге, за ночь набрал несколько миллионов на YouTube. Баттл завершился разгромом Оксимирона: пять судей отдали победу Гнойному.

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