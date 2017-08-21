Ростов-на-Дону, 21 августа, 2017, 16:31 — ИА Регнум. Взрыв бытового газа произошёл на месте крупного пожара в частном сектор в Ростове-на-Дону, передаёт портал Life.

Tammy Sue Пожар

Как сообщается, полиция обратилась к местным жителям с просьбой отойти от района пожара на безопасное расстояние.

Напомним, 21 августа в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар в частном доме в районе Театрального спуска. Огонь распространился на площадь 6 тысяч квадратных метров, охватив более десятка домов.

За медицинской помощью уже обратились девять человек, двое из них были госпитализированы с ожогами.

Из ближайших многоэтажных домов эвакуируют жителей. В пункты временного размещения, которые разворачивают в Пролетарском районе, переселены уже 560 человек.

Тушение пожара осложняет сильный ветер, который раздувает пламя. К борьбе с огнём привлечены свыше 100 человек, задействован и пожарный вертолёт.