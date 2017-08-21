Ростов-на-Дону, 21 августа, 2017, 15:46 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону огнеборцы тушат пожар, который вспыхнул 21 августа в частном доме №33 по улице Нижегородской. Как проинформировали ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, пламя пытаются потушить 80 человек. В операции задействовано почти 30 единиц спецтехники.

ИА REGNUM Пожар в Ростове-на-Дону

Пожару присвоен повышенный ранг сложности — №4. Огнём охвачена площадь в 5 тыс. кв. м. Как уточнили в чрезвычайном ведомстве, есть угроза распространения на расположенные рядом жилые дома. За медицинской помощью уже обратились девять человек, двое из них с ожогами госпитализированы.

Тем временем в социальных сетях появилась информация о том, что к тушению пожара уже привлечены более 100 человек. Более того, справиться с пламенем пытаются с воздуха — задействован вертолёт. По некоторым данным, на подмогу огнеборцам прибыли пожарные из других близлежащих городов.

Между тем победить огонь мешает сильный ветер, который раздувает пламя. Очевидцы сообщают о распространении пожара на улицах Береговая, 7-го Февраля, Красных Зорь, Нижнебульварной, Очаковской.

В донском правительстве отметили, что проводится эвакуация жителей из многоэтажных домов. В безопасное место уже переселены 560 человек. Пункты временного размещения разворачивают в Пролетарском районе.