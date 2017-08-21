Москва, 21 августа, 2017, 14:25 — ИА Регнум. Москва не собирается «срывать зло» на американских гражданах в ответ на приостановление Вашингтоном выдачи виз для граждан России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с египетским коллегой Самехом Шукри.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров отметил, что ответные меры в адрес США могут быть приняты только после подробного изучения решений, объявленных американской стороной.

«Могу сказать только одно: мы не будем срывать зло на американских гражданах. То есть, если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то он просчитался», — сказал глава МИД.

Он добавил, что шаги Вашингтона задуманы как провокация — российские граждане, по замыслу инициаторов, должны испытывать недовольство действиями высшего руководства страны. Такова логика организаторов цветных революций, так действовали власти США до Трампа, пояснил Лавров.

Глава МИД напомнил, что в конце 2016 года группа сотрудников российской дипмиссии была выслана из США, а собственность РФ — отобрана с нарушением международных норм. Ответ Кремля последовал лишь после того, как конгресс США принял новый пакет санкций против РФ.

По его словам, безосновательно утверждение о том, что сокращение числа сотрудников дипмиссий США в России может резко сократить возможности выполнения консульских функций, в том числе выдачи виз. Это подобно неуважению к способностям американских дипломатов, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа посольство США в России объявило о временной приостановке выдачи неиммиграционных виз в США гражданам России во всех консульствах страны. Ограничение начнет действовать 23 августа и в Москве продлится до 1 сентября, а в остальных консульствах — неопределенно долго.

Решение Вашингтона последовало за рекомендацией Москвы о сокращении численности сотрудников американской дипмиссии. Американское посольство в Москве и консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут по-прежнему предоставлять регулярные и экстренные услуги гражданам США.

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