Москва, 21 августа, 2017, 14:22 — ИА Регнум. У низкой производительности труда в России есть несколько причин, но все они одинаково острые, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

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«Одна из них — морально устаревшие технологии, регламенты процессов и процедур. Другая — низкое качество управления рабочими процессами», — сказала она.

«Ни для кого давно не секрет, что в производстве большой дефицит грамотных управленцев: те, что есть, львиную долю времени заняты антикризисными аспектами, и до производительности руки так и не доходят», — считает эксперт.

«Присутствует определенная «болезнь» логистических схем, которые во многих случаях не продуманы и не просчитаны так, как этого требует ситуация», — пояснила Бодрова.

«Причин у проблемы еще больше, чем обозначено выше, и ведут они к двум выводам: отсутствуют деньги на модернизацию и отсутствуют деньги на грамотных специалистов», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Росстате отмечают, что с 2009 года производительность труда в стране растет в два раза медленнее, чем реальные зарплаты населения. Это может привести к увеличению инфляции и замедлению роста ВВП.

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