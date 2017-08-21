Марсель, Франция, 21 августа, 2017, 13:38 — ИА Регнум. Мужчина, который на автомобиле протаранил две автобусные остановки на юге Франции, страдает психическим расстройством. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на свой источник.

Эжен Делакруа. Тассо в сумасшедшем доме. 1839

«Человек имеет проблемы с психикой», — рассказал источник, близкий к следствию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 августа в городе Марселе легковой автомобиль врезался в две автобусные остановки. По последним данным, в результате ЧП погиб один человек, еще один получил различные травмы.

Стражи порядка по «горячим следам» задержали водителя автомобиля.

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