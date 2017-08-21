Анкара, 21 августа, 2017, 13:37 — ИА Регнум. Турция запустит спутник связи собственной разработки в 2020 году. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Yenisafak.com ИСЗ TURKSAT-6A

Работы по проектированию первого турецкого спутника связи TURKSAT-6A находятся на завершающем этапе. На сегодняшний день началось строительство тестовых прототипов аппарата.

Проект по строительству TURKSAT-6A стартовал в 2014 году. Над его созданием работают турецкие компании, специалисты которых прошли обучение во Франции и Японии.

Стоимость проекта оценивается в $170 млн. Аппарат будет запущен на орбиту и охватит своим вещанием помимо Турции, Европу, Северную Африку, Ближний Восток и часть Азии.

Вес спутника вместе с топливом составит 4,3 тонны. Срок его эксплуатации составит 15 лет. Тестовые испытания TURKSAT-6A запланированы на начало 2018 года, запуск намечен на 2020 год.

Сообщается, что после запуска аппарата Турция войдет в число 10 мировых производителей спутников связи.