Барнаул, 21 августа, 2017, 13:32 — ИА Регнум. Призывник погиб в Крыму

Светлана Шаповалова Барнаул

О расследовании загадочной гибели алтайского призывника Валерия Ковальчука в Крыму пишет сегодня, 21 августа, ИА «Банкфакс». 19-летний военнослужащий из села Беспаловска Змеиногорского района Алтайского края проходил службу в Феодосии. С родными последний раз связывался 8 августа. Тогда парень сообщил, что находится с госпитале. Потом вдруг оказалось, что 13 августа он сбежал с территории воинской части №6915 в Кизилташе.

Как утверждает руководство части, поиски беглеца шли круглые сутки. Через четыре дня стало известно, что его нашли мертвым на складах соседней воинской части. Так как следов насильственной смерти на теле военнослужащего обнаружено не было, основная версия случившегося — суицид. На месте рядом с погибшим нашли предсмертную записку. Тем не менее, сослуживцы Валерия считают версию о самоубийстве маловероятной.

Барнаульская реновация

В Барнауле тоже готовятся к массовому сносу домов и переселению жителей. В перечень территорий, которые могут развивать по специальной программе, попали объекты, сконцентрированные, преимущественно, на Потоке. Об этом сегодня, 21 августа, информирует ИД «Алтапресс».

"Обеспечить развитие застроенных территорий Октябрьского района в целях многоэтажного жилищного строительства с комплексной модернизацией инженерных сетей представится возможным после утверждения Генплана», — пояснил зампредседателя комитета ЖКХ Барнаула Денис Ращепкин.

Пока же мэрия может расселять аварийные дома только за счет местного бюджета в рамках программы «Барнаул — комфортный город». Из федерального и краевого бюджетов денег не выделяют.

Светлана Шаповалова Барнаул в закатном свете

Напомним, по проекту генплана Барнаула, который хотят принять до 2036, Поток находятся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами. Но принять его планируют только в декабре 2018 года, а пока территория относится к застройке домами не выше трех этажей. Всего здесь планируют расселить 47 домов, а на их месте построить новое жилье и соцобъекты.

Алтай превращается в тропики

Природные катаклизмы, которые в избытке переживает Алтай в последние годы, ведущий климатолог Алтайского классического университета Наталья Харламова объясняет глобальным потеплением, которое отмечается на всей территории земного шара. Наиболее интересные фрагменты интервью с ученым, вышедшим в прямом эфире на «Эхо Москвы в Барнауле», публикует сегодня ИА «Амител».

Светлана Шаповалова Барнаул в закатном свете

По словам Натальи Харламовой, с 1838 года годовая температура в Барнауле и его окрестностях повысилась более чем на три градуса.

«Это очень много. Тридцать лет назад средняя температура июня составляла 17,7 градуса. В этом году средняя температура составила 19,8 градуса», — отметила эксперт.

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Впечатляет Наталью Харламову и обилие осадков этим летом: «За июль выпало 200% осадков — в два раза больше нормы. Это для нас колоссальная цифра. Данные показывают, что те сильнейшие ливни, которые прошли 11 июля в Барнауле (выпало 23 мм осадков), нетипичны для Барнаула. Это очень много осадков. Но больше 40 мм выпадало и на других территориях Алтайского края».

Светлана Шаповалова Алтайские горы

Их «тропический» характер еще предстоит проанализировать учёным, но алтайский климатолог полагает, что они тоже связаны с глобальным потеплением. Особенно алтайских ученых беспокоит таяние ледников.

«У нас в Алтае-Саянской горной стране сокращение ледников превысило темпы на Памире, Тянь-Шане. И прогноз ученых таков, что если эти темпы сохранятся, то к 2050 году на Алтае не останется ледников», — подчеркнула Наталья Харламова.

Светлана Шаповалова Алтайские горы

Скандальная «Матильда»

Споры вокруг скандального фильма «Матильда» Алексея Учителя докатились и до Алтая, но запрещать показ картины никто не собирается. Как сообщают сегодня «Вести-Алтай», масла в огонь подлил известный алтайский кинематографист Владимир Кузнецов: мол, фильм о романе последнего русского царя — это «унижение православных людей».

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Оказалось, алтайская митрополия картину тоже категорически не приемлет, хотя и к радикальным мерам вроде требований «запретить» прибегнуть пока не собирается.

«Речь идёт о человеке, который прославлен в лике святых. То есть для большинства людей, для православных верующих, это — святой, угодник Божий, к которому обращаются в молитвах. И в общем-то обилие эротических сцен, обилие того, что сводит все отношения будущего русского царя в этом фильме к каким-то безумствам непонятным. И образ его и супруги, Александры Фёдоровны, показан не в самом надлежащем виде», — заявил протоиерей Владимир Матусов, пресс-секретарь Барнаульской епархии.

По поводу шумихи, поднятой вокруг фильма, который еще мало кто видел, высказался и профессор, зав. кафедрой всеобщей истории и международных отношений АлтГУ Юрий Чернышов. Он напомнил, что Роман Николая II с балериной имел место.

«Это исторический факт, отрицать это нельзя. Во-вторых, роман оставил определённый след в судьбе Николая II — это важный факт, который нужно учитывать для того, чтобы понять личность. Это используется как повод, что оскорбляются чувства верующих. Но верующие ведь — разные. То есть в обществе сложился противоречивый образ: с одной стороны — крайне негативный, с другой — святой. И то и другое — неверно. Потому что он был живой человек», — полагает профессор.

Что касается алтайских чиновников, то они оказались гораздо мудрее некоторых своих коллег, в отличие от Чечни, Ингушетии, Приморья: о запрете фильма речь не идёт.

Срок за пособничество

Бывший депутат Алтайского Заксобрания Юрий Титов проведет в заключении 4 года за пособничество в мошенничестве. Об этом сегодня информирует ИА «ПолитСибРу». Приписки в документах о строительстве и благоустройстве алтайского райцентра Ключи, организованные совместно с директором АКГУП «Алтайстройзаказчик» Вадимом Золотаревым, нанесли ущерб государству в сумме 45 млн рублей.

Известно, что мае в 2016 года Юрий Титов уже был признан виновным в налоговых преступлениях, тогда по суду он должен был заплатить штраф около 400 тысяч рублей, однако в зале суда был освобожден от наказания по амнистии.