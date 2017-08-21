Севастополь, 21 августа, 2017, 12:17 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативы правительства Севастополя, направленные на выполнение федеральной программы, развитие культуры и загрузки промышленных предприятий оборонными заказами. Об этом врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил на аппаратном совещании 21 августа, по итогам рабочей поездки президента России Владимира Путина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Памятник примирения с белыми коллаборационистами в Крыму

«Мы обратились к президенту по ряду вопросов, по которым нас поддержали. Первое обращение — разрешить учитывать расходы бюджета по мере выхода проектно-сметной документации. Соответствующее поручение рассмотреть наше обращение дано Минфину России», — сказал Овсянников.

Он пояснил, что большая часть проектов будущего строительства социальных и инфраструктурных объектов будет готова до 1 июля 2018 года, и теперь расходы на капстроительство будут закладываться в бюджет по мере готовности документации.

Как сообщало ИА REGNUM, тема опережающего проектирования была озвучена на встрече с заместителем Минэкономразвития. Это позволит без срыва графика исполнить в регионе федеральную целевую программу.

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Второе обращение касается финансирования реконструкции и строительства объектов культуры. Речь идет о Художественном музее им. Крошицкого, Севастопольском академическом русском драматическом театре им. Луначарского, Театре танца и создании технопарка «Кванториум».

Севастополю также одобрили создание городского парка с мемориальным комплексом — на побережье от Артиллерийской бухты до улицы Катерной. Добавим, что на этой территории готовится установка памятника «Примирения», инициированного Российским военно-историческим обществом РВИО.

Правительство Севастополя также получило согласие поставить на ремонт крейсер «Москва» Черноморского флота РФ по месту базирования. Вероятно, речь идет о получении заказа для Севастопольского морского завода.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Севастополь. Во время визита состоялась встреча главы государства с руководителем города. Во время встречи Путин дал поручения Овсянникову по жалобамжителей Севастополя, поступившим в Администрацию президента.