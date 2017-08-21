Москва, 21 августа, 2017, 11:59 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) осуществила проверки 28 тыс. детских оздоровительных лагерей в стране и в 81% из них обнаружила нарушения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дарья Иванова ИА REGNUM Детский лагерь

«Роспотребнадзором проведено 28 тыс. проверок соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, в ходе проверок нарушения были выявлены в 81% проверенных оздоровительных учреждений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 50% нарушений пришлось на процесс организации питания детей, 30% — нарушения санитарного режима на пищеблоках, 11% — нарушения условий размещения детей и подростков, 9% — нарушения требований к материально-техническому оборудованию лагерей.

Кроме того, ведомством были обнаружены в РФ 16 незаконно действующих лагерей. По всем оздоровительным организациям, начавшим работу без уведомления органов Роспотребнадзора, были приняты меры «административного воздействия».