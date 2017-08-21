Москва, 21 августа, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Посольство США в России заявило о временной приостановке выдачи неиммиграционных виз в США гражданам России во всех консульствах страны, говорится в заявлении диппредставительства.

Цитата из м/ф «Возвращение блудного попугая». реж Валентин Караваев, Александр Давыдов. 1984. СССР, Россия Нас и здесь неплохо кормят

Процедура будет приостановлена с 23 августа. В Москве выдача возобновится с 1 сентября, в остальных консульствах выдачу приостановят на неопределенный срок. Кроме того, в Москве выдача возобновится «в значительно сокращенном объеме».

Таким образом, с 1 сентября 2017 года собеседования для получения неиммиграционной визы США можно будет пройти только в посольстве США в Москве. В Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке собеседования более будут недоступны.

Такое решение было принято после того, как российская сторона порекомендовала сократить численность сотрудников американской дипмиссии. По мнению посольства США, такое решение «ставит под вопрос серьезность стремления России к улучшению двусторонних отношений».

«Мы сохраним численность сотрудников дипмиссии на уровне, необходимом для выполнения ключевых функций наших диппредставительств», — говорится в заявлении посольства.

Уточняется также об отмене ранее назначенных собеседований. Те, кто уже подал документы на оформление визы США, будут проинформированы о том, каким образом они смогут переназначить собеседование.

Посольство США в Москве и три консульства в других городах России продолжат предоставлять регулярные и экстренные услуги гражданам США, говорится в сообщении. Ограничения вступают в силу с 09:00 мск 23 августа.