Москва, 21 августа, 2017, 11:11 — ИА Регнум. 49% жителей России видели в новостных телепередачах, как президент РФ Владимир Путин в начале августа два дня отдыхал на озерах в Туве. 37% опрошенных понравилось и было интересно смотреть (33%) новостные сюжеты об отдыхе и рыбалке главы государства. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

Мнения о том, что следует показывать, как отдыхает президент, придерживаются 52% жителей России (среди людей старших возрастов 58−62%).

35% граждан РФ (среди молодых людей 18−30 лет — 44%) уверены, что сюжет об отдыхе и свободном времени Путина показывать не нужно.

Те, кто полагают, что отдых президента показывать надо, аргументируют это тем, что «люди должны знать как можно больше о президенте своей страны», «людям интересен образ жизни президента», «это дает ощущение близости президента РФ к народу».

Считающие, что информации подобного рода быть не должно, объясняют: «должно соблюдаться право на неприкосновенность личной жизни», «это контрастирует с возможностями отдыха у других людей», «это злит, раздражает людей».

По мнению 21% опрошенных Путину нравится, что его снимают. 35% уверены, что Путин предпочел бы, чтобы съемок не было. 17% думают, что президенту это безразлично.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 13 августа 2017 года в 53 субъектах РФ, в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа 2017 года президент РФ Владимир Путин отдыхал в Туве. Глава государства побывал в труднодоступной тайге, порыбачил на каскаде горных озер, позанимался подводной охотой, сплавлялся по горным рекам, на моторных лодках и плотах, совершал пешие и на квадроциклах переходы по горам.

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